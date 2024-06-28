مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في نابلس ومنزلا في ترمسعيا برام الله

فلسطين اليوم

هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية حارس المستوطنة وجيش الاحتلال رعاة الأغنام في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر صحفية لفلسطين اليوم بأن المستوطنين، قاموا بالاعتداء على الرعاة وإطلاق الرصاص الحي تجاههم، كما تم الاعتداء بالضرب على المواطن مأمون نصار وزوجته وشقيقته أثناء تواجدهم بالمكان.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلا في بلدة ترمسعيا شمال شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة والهراوات منزل المواطن محمد ربيع جبارة، على أطراف بلدة ترمسعيا، الأمر الذي ألحق أضرارًا مادية بالنوافذ، والزجاج، والكاميرات الخارجية، قبل أن يلوذوا بالفرار.