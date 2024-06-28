سرايا القدس: قتلنا وأصبنا عدداً من جنود الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، مبينة أنهم حققوا إصابات مباشرة في صفوف الجنود.

وقالت السرايا في بيان عسكري: " فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وخضنا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية".

وواصلت قوات الاحتلال استهدافها لحي الشجاعية، إذ أطلقت آلياتها الرصاص بكثافة صوب منازل المواطنين، كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في الحي، بالتزامن مع القصف المدفعي، أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء ونزوح الآلاف.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37765، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 86429، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.