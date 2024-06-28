"الهلال الأحمر" تُعلن عن توقف 18مركبة اسعاف بسبب نفاد الوقود

فلسطين اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة 18 يونيو 2924، عن توقف 18 مركبة اسعاف في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وأفادت الجمعية في بيان صحفي، أن المركبات التي توقفت تُمثل 36% من قدرة اسطول إسعاف الجمعية، إذ لم تستلم الجمعية نصيبها اليومي من البنزين عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ حوالي ثمانية أيام، والتي كانت تغطي 6% فقط من القدرة التشغيلية لمركبات الإسعاف، بسبب منع الاحتلال دخول الوقود الى القطاع.

وأشارت إلى أنه قبل توقف استلام كمية البنزين المخصصة للجمعية، كانت قد تراجعت الكمية المستلمة لتصل إلى 3% فقط من الاحتياج اليومي لمركبات الاسعاف.

وحذرت الجمعية من تراجع استجابتها في تقديم خدمات الاسعاف والطوارئ خلال الأيام القادمة جراء شح الوقود، إذ يواصل الاحتلال اغلاق معبر رفح البري منذ حوالي 52 يوماً.