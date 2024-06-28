"جيش" الاحتلال يقرّ بمقتل جندي في صفوفه في معارك جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل جندي من كتيبة "931" في لواء ناحال خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو الرقيب إيال شاينز، وهو يخدم في كتيبة "931" التابعة للواء "ناحال"، موضحاً أنّه قُتل خلال معركة جنوبي قطاع غزّة.

وأمس، اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي "إسرائيلي" بنيران قناص اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة. كذلك، اعترفت بمقتل ضابط إسرائيلي هو "قائد فرقة قناصة في لواء كفير" وإصابة 16 جندياً بجراح متفاوتة من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنين في الضفة الغربية.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 668 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 316 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع.