الجامعة الإسلامية تصدر بياناً مهماً لطلبتها بشأن استئناف الدراسة "إلكترونيا"

فلسطين اليوم

أصدرت الجامعة الإسلامية في غزة اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، بياناً مهماً لطلبتها في برنامج "البكالوريوس" بشأن استئناف الدوام للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023.

بيان صادر عن الجامعة الإسلامية بغزة للطلبة:

▪️استئناف الدراسة لمن يرغب من طلبة البكالوريوس ممن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة للدراسة عبر نظام التعليم الإلكتروني عن بعد، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023.

▪️اعتماد منظومة التعليم الإلكتروني عن بعد في التدريس للفصل الدراسي الأول، واستمرار اعتماد منصة (مودل) التعليمية كمنصة أساسية للتدريس بالجامعة خلال هذا الفصل، واعتماد نظام دراسة مكثف (نظام الفصل الدراسي الصيفي).

▪️ستستأنف الدراسة خلال هذا الفصل تدريجيًا على مرحلتين، الأولى: سيتم طرح وتدريس متطلبات الجامعة من 1/7/2024 وحتى 31/7/2024 على أن تكون الامتحانات النهائية من 8/3/2024 وحتى 8/8/2024، أما الثانية: سيتم طرح وتدريس باقي المساقات (التخصص، المساقات العملية أو الجزء العملي من المساقات النظرية، والمساقات السريرية) من 10/8/2024 وحتى 12/9/2024 على أن تكون الامتحانات النهائية من 14/9/2024 وحتى 19/9/2024، مع التنويه إلى أن هذا التقويم يمكن أن يطرأ عليه بعض التعديل في حينه حسب التطورات والأحداث الطارئة.

▪️يسمح للطالب بالجمع بين التسجيل بالجامعة الإسلامية للفصل الدراسي الأول 2024/2023 مع تسجيله لمساق أو أكثر في أي من جامعات الضفة (كطالب زائر) ، شريطة أن لا يتجاوز الحد الأعلى للساعات التي يدرسها في الجامعة الإسلامية وفي جامعات الضفة ما ينص عليه النظام الأكاديمي للجامعة.

▪️يسمح للطالب بتسجيل مساق أو أكثر من (متطلبات الجامعة أو متطلبات التخصص) إضافة لما كان قد سجله عند بداية التسجيل للفصل الدراسي الأول سابقًا، شريطة أن تكون هذه المساقات مدرجة ضمن خطته الدراسية، وأن لايزيد الحد الأعلى لإجمالي عدد الساعات المسجل في كل من المرحلة الأولى أو الثانية عما ينص عليه النظام الأكاديمي، وأن تتم هذه الإضافة حتى نهاية الأسبوع الأول من بدء دراسة المرحلة الأولى أو الثانية بحد أقصى.

▪️سيتم تقليص الواجبات والاختبارات القصيرة خلال مرحلتي الدراسة في الفصل الأول إلى الحد الأدنى.

▪️سيتم إلغاء الاختبارات النصفية لكلا المرحلتين في الفصل الدراسي الأول، وسيتم عقد الاختبارات النهائية إلكترونيًا من خارج الجامعة.

سيتم اعتماد نظام التقييم الرقمي المعتاد في احتساب درجات الطلبة لكلا المرحلتين.

▪️الطلبة الذين تحول ظروفهم وإمكاناتهم الحالية دون التحاقهم بالفصل الدراسي الأول بسبب الحرب، فإن الجامعة تطمئنهم بأنها ستقف معهم ولن تتخلى عنهم وستتابع مسيرتهم التعليمية حين تتوفر الإمكانية العملية لديهم لذلك.

▪️سيتم تأجيل استيفاء ما تبقى من الرسوم الدراسية عند التسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2023، وذلك تقديرًا من الجامعة للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الطلبة وذويهم وأبناء شعبنا، ودعما لصبرهم وصمودهم.