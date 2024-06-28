نصرالله وطقوش يؤكدان على اسناد المقاومة في غزة

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، الأمين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان سماحة الشيخ محمد طقوش، وذلك وبحضور عضو المجلس السياسي لحزب الله سماحة ‏الشيخ عبد المجيد عمار.

وبحث نصرالله وطقوش، آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان ‏وفلسطين، مؤكدين على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة ‏الباسلة في غزة وأهلها الصامدين الشرفاء.‏