خلال لقاء

نصرالله وطقوش يؤكدان على اسناد المقاومة في غزة

الساعة 09:44 ص|28 يونيو 2024
الأمين العام للحزب حسن نصر الله يستقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان محمد طقوش.jpeg
الأمين العام للحزب حسن نصر الله يستقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان محمد طقوش.jpeg

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، الأمين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان سماحة الشيخ محمد طقوش، وذلك وبحضور عضو المجلس السياسي لحزب الله سماحة ‏الشيخ عبد المجيد عمار.

وبحث نصرالله وطقوش، آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان ‏وفلسطين، مؤكدين على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة ‏الباسلة في غزة وأهلها الصامدين الشرفاء.‏

 

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