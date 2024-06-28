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نصرالله وطقوش يؤكدان على اسناد المقاومة في غزة
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان سماحة الشيخ محمد طقوش، وذلك وبحضور عضو المجلس السياسي لحزب الله سماحة الشيخ عبد المجيد عمار.
وبحث نصرالله وطقوش، آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين، مؤكدين على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة الباسلة في غزة وأهلها الصامدين الشرفاء.