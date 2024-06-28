ترامب: سأقبل نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في هذه الحالة!

فلسطين اليوم

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة حتى ولو خسر، شريطة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وقانونية، بحسب قوله.

وقال ترامب، خلال المناظرة الأولى مع الرئيس الحالي جو بايدن: "إذا كانت الانتخابات حرة، نزيهة وقانونية وجيدة، بالتأكيد! سأقبل - بالتأكيد، لا شيء أفضل من ذلك أحب أن أفعله".

وأضاف ترامب، أيضًا، أنه يعتبر أي عنف في العملية السياسية الأمريكية غير مقبول تمامًا وسيدينه، على حد قوله.

وقال ترامب ردًا على سؤال من قبل مقدمة "CNN" دانا باش: "بالطبع أؤمن بهذا، إنه غير مقبول تمامًا".

ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام بايدن، رفض ترامب باستمرار الاعتراف بالهزيمة، مُصرًا على أن نتائج الانتخابات تمت سرقتها منه من قبل الديمقراطيين لوضع بايدن في السلطة، بحسب قوله.