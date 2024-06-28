فلسطين اليوم

أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أن إيران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى المبارك.

وقال القائد النخالة في كلمة ألقاها خلال مراسم أربعينية الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبداللهيان: " أتينا اليوم إلى طهران لمشاركة حزنكم ونؤكد أننا فقدنا هؤلاء الشهداء أيضاً".

وأضاف: "لقد قدّم الشهيد رئيسي ووزيره عبداللهيان إنجازات كبيرة للمنطقة، ومدا جسور التقارب مع الإقليم، وأكدا وحدة الموقف بشأن المقاومة الفلسطينية".

وأشار إلى أن الشهيد السيد رئيسي وقف بكل اقتدار ودافع باسم إيران وشعبها عن الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نشكر قادة الثورة الإسلامية الإيراني السيد خامنئي لدعمه للمقاومة".