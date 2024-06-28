الشيخ صبري: تقديم لائحة اتهام ضد لن يؤثر على موقفنا بالدفاع عن الأقصى

فلسطين اليوم

عقّب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، حول تقديم قوات الاحتلال لائحة اتهام ضده.

وقال صبري في تصريحات صحفية: "إن تقديم لائحة اتهام ضدي، هو قرار تعسفي ضمن الملاحقة لنشاطي الديني".

وأضاف: "هذا لن يؤثر ويضعف موقفنا بالدفاع عن المسجد الأقصى والحفاظ عليه".

ولا يتوقف الاحتلال عن استدعاء الشيخ صبري، للتحقيق بتهم واهية، منها "التحريض"، كما إنه يواصل اقتحام منزله بهدف منعه من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.