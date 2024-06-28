الأونروا: النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح بغزة

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية وأن جزء ا صغيرا فقط من مراكزها الصحية يعمل.

وحذرت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، من أن "النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح بقطاع غزة".

وأضافت "لا يمكن انتظار الوصول الآمن والمستدام للمساعدات أكثر من ذلك".

ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.