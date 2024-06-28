سي أن أن": المسؤولون الأميركيون راجعوا شحنات الأسلحة مع غالانت من أجل دحض ادعاء نتنياهو

فلسطين اليوم

كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية أنّ المسؤولين الأميركيين راجعوا شحنات الأسلحة "سطراً سطراً"، مع وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أجل دحض "ادّعاء" رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تؤجل المساعدات العسكرية.

وذكرت الشبكة أنّ اللقاءات مع غالانت جاءت وسط خلافٍ متزايد، بين إدارة بايدن ونتنياهو، الذي "ادّعى أنّ الأسلحة تتأخر، الأمر أثار إحباط واشنطن الشديد".

وأشارت إلى أنّ المسؤولين الأميركيين، الذين اجتمعوا بغالانت، استدعوا خبراء من جميع أنحاء الحكومة من أجل المشاركة في مناقشات تناولت بالتفصيل الدقيق الوضع الحالي لشحنات الذخائر.

ونقلت "سي أن أن"، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أنه "أُتيحت لنا فرصة جيدة للغاية، من أجل الجلوس مع خبراء من جميع أنحاء نظامنا، ودراسة كل حالة على حدة".

وعرضت الشبكة بيانات تتبّع الرحلات الجوية المتاحة للعامة، والتي تُظهر أنّ تدفقاً مستمراً من رحلات الشحن العسكرية الأميركية والشحن الإسرائيلي وصل إلى "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب.

وأكّد مسؤول أميركي أنّ الرحلات الجوية، التي حدّدتها شبكة "سي أن أن"، كانت تحمل مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل" من المخزون الأميركي.