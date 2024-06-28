كتيبة جنين تعلن مسؤوليتها عن عملية كمين "العبوات" ضد قوات الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس، مسؤوليتها الكاملة عن عملية الكمين المعد مسبقاً من عبوات ( التآمر ) شديدة الانفجار في خط إمداد القوات وبالقرب من نقطة عمليات جنود الاحتلال الاسرائيلي، في إطار معركة " بأس جنين2".

وقالت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا بفضل الله وعونه من تنفيذ عدد من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال والتي ألحقت فيهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد وكان من بين هذه العمليات الكمين المركب المعد مسبقاً من عبوات ( التآمر ) شديدة الانفجار في خط إمداد القوات وبالقرب من نقطة عمليات جنود الاحتلال".

واعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم، بمقتل قائد فرقة قناصة إسرائيلي وإصابة 16 باشتباكات مع المقاومة في جنين.