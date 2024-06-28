إدارة بادين ستسلم الاحتلال الإسرائيلي 1700 قنبلة جديدة

فلسطين اليوم

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ستسلم نحو 1700 قنبلة جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر الموقع الامريكي، أن إدارة بايدن ستسلم هذه القنابل التي يزن وزن الوحدة منها 500 رطل لجيش الاحتلال بعد انتهاء العملية في رفح، مشيرًا إلى أن هذه القنابل كانت جزءاً من شحنة أسلحة إلى الكيان المحتل تم تعليقها في أبريل.

وأكد أن واشنطن ستحتفظ بتجميد إرسال القنابل التي تزن 2000 رطل.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي، والمستمر لليوم 265 على التوالي، الى 37765 شهيد بينهم 15 ألف طفل و10 آلف سيدة و 86429 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة بغزة.

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