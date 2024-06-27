الدفاع المدني بغزة يعلن استشهاد 3 من طواقمه بقصف إسرائيلي

فلسطين اليوم

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة من كوادرها الأبطال في استهداف إسرائيلي مباشر لهم، وإصابة ستة آخرين، أثناء تأدية واجبهم الانساني والوطني في خدمة الشعب الفلسطيني بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وأعلنت المديرية أن شهداءها هم: عمار راجح عواد، وعبد الغفار عايش أسعد، و زياد سليم الهباش.

وأكد ارتفاع إجمالي شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب الظالمة إلى 74 شهيدا من كوادرها المقدامين ممن بذلوا أرواحهم في سبيل حماية الأرواح وحفظ الممتلكات.

واستنكرت المديرية بشدة امعان الاحتلال الإسرائيلي وسفوره في استهداف رجال الخدمة الإنسانية والحماية المدنية، والتي كفلت حمايتهم المواثيق والقوانين الدولية.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة، وحماية مقدمي الخدمة الإنسانية، وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجرائم والتي طاولت كافة مناحي الحياة.