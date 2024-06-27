بالفيديو اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات، مساء الخميس، بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحام الأخير قرية يتما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اطلقت النار وقنابل الغاز باتجاه المواطنين عقب عملية الاقتحام التي رافقها آليات عسكرية مصفحة.

وهاجم مستوطنون، مساء اليوم، منازل المواطنين في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالحجارة والزجاجات الفارغة على منازل المواطنين ومركباتهم في عدة أحياء بالبلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيها.