حزب الله يستهدف بالصواريخ قاعدة الدفاع الجوي في ثكنة "بيريا".. والكهرباء تنقطع عن صفد

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء الخميس، قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

وذكرت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي رداً على اعتداءات الاحتلال ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع الكهرباء في مدينة صفد في إثر صلية الصواريخ الأخيرة.

وذكرت أنّ نحو 40 صاروخاً أُطلقوا في الصلية الأخيرة نحو منطقة صفد، ما أدى وبحسب تقرير أوّلي إلى سقوط عدد من المصابين وانقطاع للكهرباء في أرجاء المدينة.