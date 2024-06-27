شهداء واصابات بقصف خيام النازحين في "الشاكوش" غرب رفح

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الخميس، جراء إطلاق دبابات الاحتلال الاسرائيلي قذائف والنار باتجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش شمال مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بوصول أربعة شهداء بينهم سيدة و عشرين إصابات إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وشهيد أخر واصابات في مستشفى الكويت التخصصي، جراء القصف المدفعي المفاجئ من الدبابات على خيام النازحين في منطقة الشاكوش والأقليمي.

وأضاف أن قذيفة دبابة استهدفت كشك وأخرى سيارة إسعاف بشكل مباشر، وتم إجلاء عناصر من الدفاع المدني بعد محاصرتهم في المنطقة.

ونزح عدد كبير من النازحين مجددًا باتجاه العطار وبئر 19 وجامعة الاقصى، بحسب المراسل، الذي أشار إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت قنابل ضوئية في سماء شمال غرب رفح.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرين جراء استهداف داخل مبنى الدفاع المدني بمخيم النصيرات.

المديرية العامة للدفاع المدني، من جهتها أعلنت، استشهاد ثلاثة من كوادرنا وإصابة عدد آخر، يعملون بمركز البريج بعد استهدافهم بطائرات الاحتلال بشكل مباشر أثناء قيامهم بعملهم الإنساني.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لليوم 265 على التوالي، الى 37765 شهيد و 86429 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.