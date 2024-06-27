القوات اليمنية تستهدف هدفًا حيويًا في حيفا

فلسطين اليوم

اعلنت القوات المسلحة اليمنية، الخميس، أنها نفذت بالشراكة مع المقاومة الاسلامية في العراق عمليتين عسكريين واحدة منها ضد الكيان الاسرائيلي المحتل.

وأفادت القوات اليمنية، في بيان، أنها استهدفت بالصواريخ المجنحة هدفًا حيويًا في مدينة حيفا المحتلة، مؤكدةً أن العملية حققت هدفها بنجاح.

والثانية استهدفت سفينة (SEAJOY ) وفي البحرِ الأحمرِ، بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، فقد تم استهدافُ السفينةُ لاختراقِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطين المحتلة.

وأوضح البيان، أن العملية نُفذتِ بشكلٍ مشتركٍ ما بين سلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحرية وذلك بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينة إصابةً مباشرةً ودقيقةً .