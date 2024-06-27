كندا تفرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدعمهم اعتداءات مستعمرين بالضفة

فلسطين اليوم

أعلنت كندا، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في اعتداءات مستعمرين ضد مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستعمرون إسرائيليون متطرفون ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".

وأوضح البيان أن "عنف المستعمرين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية".

وكانت كندا قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على أربعة مستعمرين شاركوا في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ونيوزلندا، فرضت عقوبات على مستعمرين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.

وخلال عام 2023 نفذت قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين 12161 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها مليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.