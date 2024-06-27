ابو صفية يحذر من خروج مستشفى "كمال عدوان" عن الخدمة

فلسطين اليوم

حذر مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، الخميس، من خروج المستشفى في شمال قطاع غزة، عن الخدمة بشكل كامل، بعد نفاذ الوقود اللازم لتشغيله.

وقال ابو صفية، في تصريح صحفي، "ساعات ويخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بشكل كامل، بعد نفاد الوقود، وبعد مناشدات المؤسسات الدولية بتوفير الوقود".

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أكدت أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرا او أوشكت على النفاذ.

وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.