المجلس النرويجي للاجئين يحذر من مجاعة وشيكة وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من مجاعة وشيكة وسط وجنوب قطاع غزة، "الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ نحو 9 أشهر.

جاء ذلك في بيان صحفي تحدث فيه مسؤول التعليم بالمجلس ماجد قيشاوي، عن آخر تحديث للأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح قيشاوي، أن الناس بدأوا يعانون من المجاعة في المنطقة الوسطى وفي الجنوب.

وأضاف، أن "كل المؤشرات تقول إننا سنصل إلى مرحلة لن يجد السكان فيها شيئا يأكلونه، إذا ظل معبر رفح، المصدر الرئيسي للإمدادات الغذائية، مغلقا".

وأكد أن الإمدادات الغذائية القليلة الموجودة في غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وأوضح المجلس، أن "الاستجابة الإنسانية جنوب وادي غزة وصلت إلى حد التوقف تقريبا، نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية ونقص الإمدادات، وتحديات التنسيق التي تواجه المنظمات الإنسانية".

وشدد على أنه "مع استمرار تزايد الاحتياجات في القطاع، تتضاءل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة".