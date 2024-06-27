سرايا القدس تفجر دبابة صهيونية متوغلة بحي الشجاعية

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن مجاهديها فجروا آلية عسكرية صهيونية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت السرايا في بيان مقتضب، أنها فجرت بعبوة أرضية من نوع "زلزال" بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية.

وقصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح الخميس، منازل المواطنين بشكل مباشر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون الابلاغ بإخلائها.

وأدى القصف العنيف إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى نزوح المئات منهم هرباً من الغارات العنيفة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,718 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,377 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.