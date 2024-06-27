"الاورومتوسطي": استخدام إسرائيل الكلاب البوليسية للاعتداء على الفلسطينيين "وحشي وغير انساني"

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الكلاب البوليسية في الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ممنهج وواسع النطاق.

وقال المرصد في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إنه وثق عشرات الحالات التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب البوليسية الضخمة خلال عملياتها الحربية في غزة، ولا سيما خلال مداهمة المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء.

وأضاف، أن استخدام الكلاب ضد المدنيين يأخذ عدة أشكال، منها استخدامها بعد وضع كاميرات مراقبة على ظهرها في استكشاف المنازل والمنشآت قبل مداهمتها، مبينًا أنه وثق إفادات لمهاجمة الكلاب البوليسية بشكل متكرر مدنيين ونهشهم عند عمليات الاقتحام، دون أي تدخل من أفراد جيش الاحتلال الذين غالبًا ما يأمرون الكلاب بمهاجمة المدنيين ومن ثم يستهزئون بهم.

وأوضح المرصد، أن حادثة الاعتداء على المسنة "دولت الطناني" التي انتشر مؤخرًا مقطع مصور لنهش كلب لها في جباليا شمالي قطاع غزة ليست حالة منفردة، بل إن حالتها برزت لأنها وُثقت بمقطع فيديو تم نشره، مشيرًا إلى أنه تلقى شهادات عن استخدام كلاب جيش الاحتلال في اقتحام المستشفيات ونهش النازحين وجثامين الشهداء، ولاسيما في مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبيين.

كما وثق الأورومتوسطي، استخدام الكلاب في مهاجمة وترويع الأطفال والنساء خلال اقتحام مراكز الإيواء في مراحل مختلفة من العمليات البرية في مدينة غزة وشمالها وخانيونس.

وأوضح أن أخطر وأكثر أشكال استخدام الكلاب البوليسية فظاعة وبشاعة يتم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيود أو محظورات، وصلت إلى حد استخدامها في اغتصاب أسرى ومعتقلين على مرأى زملاء لهم.

كما تلقى المرصد شهادات قاسية من معتقلين مفرج عنهم، تؤكد الدور الوحشي وغير الإنساني في استخدام جيش الاحتلال للكلاب لاغتصاب الأسرى والمعتقلين.

وشدد الأورومتوسطي على أن ممارسة جيش الاحتلال هذه والاعتداءات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين وترويعهم والاعتداء على كرامتهم وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب هي جرائم قائمة بحد ذاتها تقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم مكتملة الأركان كافة التي ترتكبها "إسرائيل" منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي ضد جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون.

ودعا المرصدلتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار "إسرائيل" على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.