الاحتلال يقيم "منطقة أمنية" بعمق 5 كيلومترات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الكيان "الإسرائيلي" قام خلال الأشهر الأخيرة بإنشاء "شريط أمني" بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقرير، الذي يستند جزئيا إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات أجراها خبراء، حرص الجيش العدو في الأشهر الأخيرة على مهاجمة المباني والبنية التحتية، خاصة في منطقة بعيدة عن الحدود - والتي لا تزال مهجورة إلى حد كبير كما تقول، إنها تخلق نوعًا من "المنطقة الميتة" التي تبقي عناصر حزب الله بعيدًا عن الحدود مع الكيان.

فيما رد مسؤول كبير في الجيش، عندما سُئل عن التقرير، للصحيفة بأن "هذه ليست منطقة عازلة، نريد فقط دفع حزب الله بعيدا.