ليبرمان: نتنياهو مسؤول عن "أخطر خطأ" منذ بدء الحرب في الشمال

فلسطين اليوم

هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أعقاب تزايد التوتر في الجبهة الشمالية

وقال ليبرمان وفق ما أرودته يسرائيل هيوم، إن نتنياهو مسؤول عن "أخطر خطأ" منذ بدء الحرب على الجبهة الشمالية".

وأضاف ليبرمان، إن الطائرات كانت في الجو وقام شخص ما بتحويلها، عندما كان من الممكن ضرب حزب الله، وهي خطوة حاسمة، ولكنه منعها".