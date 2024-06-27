مستعمرون يجرفون أراضي المواطنين في بيت أمر شمال الخليل

فلسطين اليوم

جرف مستعمرون مسلحون، اليوم الخميس، اراضي للمواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، لغرض زراعتها والاستيلاء عليها.

ووفق المصادر المحلية، فقد جرفت مجموعة من المستعمرين المسلحين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد على 15 دونما من أراضي المواطنين في منطقة "خلايل الصبارنة" شمال البلدة المحاذية لمستعمرة "عتصيون" المقامة على اراضي البلدة، وأنهم قاموا بتجريف وتسوية الأرض تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها.

وأضافت، ان الأمر لم يتوقف عند الاستيلاء على هذا الجزء من الأراضي في تلك المنطقة فحسب، ما أثار خوف المواطنين من ان يتم منعهم من الوصول الى مساحات كبيرة من اراضيهم، والتي يتم تجريفها بشكل مستمر بذرائع أمنية واهية، وشهدت ارتفاعا في وتيرتها منذ السابع من أكتوبر الماضي.