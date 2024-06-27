الجهاد الاسلامي تشيد بالعملية النوعية التي نفذتها "كتيبة جنين"

فلسطين اليوم

أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بأبطال شعبنا ومجاهدينا في الضفة المحتلة، وخاصة أبطال العملية النوعية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس في كتيبة جنين، والتي أوقعت قتيلا و١٦ جريحا في صفوف جيش العدو.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال المتصاعده تجاه شعبنا بالضفة وغزة وداخل السجون.

وشددت على أن هذه العملية تؤكد على تمسك شعبنا بأرضه ومقدساته في مواجهة حرب الإبادة الوحشية الإرهابية التي تقودها الحكومة الصهيونية المتطرفة بدعم أمريكي وصمت عالمي.

وقتل قائد فرقة قناصة وإصابة 16 جنديا "إسرائليا" بجروح متفاوتة في انفجار عبوتين خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية الليلة الماضية. وفق ما اعترف به جيش الاحتلال الإسرائيلي.