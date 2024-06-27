الصحة: ارتفاع عدد الشهداء لـ 37765 والإصابات لـ86429 منذ السابع من أكتوبر

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 265 على قطاع غزة.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لها، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيد و 52 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضاف أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 37765 شهيد و 86429 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأهابت وزارة الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.