سرايا القدس تفجر آلية إسرائيلية في الشجاعية والقسام تقصف "نتساريم"

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إنها فجرت "عبوة أرضية في آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة".

من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، عن "قصف غرفة قيادة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".

يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية تستهدف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محاور عدة من القطاع، منفعة عمليات نوعية ضد قواته، حيث حققت خسائر كبيرة في صفوفه.