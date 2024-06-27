فلسطين اليوم

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2024، منازل المواطنين بشكل مباشر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون الابلاغ بإخلائها.

وأدى القصف العنيف إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى نزوح المئات منهم هرباً من الغارات العنيفة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,718 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,377 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.