الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 28 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس؛ بينهم أسرى محررون وطالبة جامعية.

وأشارت "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير" في بيان لها صباح اليوم الخميس، إلى أن عمليات اعتقال الاحتلال تركزت في محافظة جنين وطالت 16 مواطناً، أبقى الاحتلال على اعتقال 9، بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل.

وأشارت إلى أن بقية الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، والقدس.

وتُواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، بينما يُرافق الاعتقالات اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ الأسرى وعائلاتهم، وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وبيّنت المؤسسات الحقوقية أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت لأكثر من 9430 معتقلًا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.