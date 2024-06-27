أمريكا شحنت أسلحة لـ "إسرائيل" بقيمة 6.5 مليار دولار

فلسطين اليوم

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة زوّدت أسلحة لـ "إسرائيل" بمبلغ 6.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 الماضي.

وأوضحت المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، أن واشنطن وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات في أيار/ مايو الماضي.

وكانت الولايات المتحدة علقت في مايو/ أيار الماضي شحنة قنابل ثقيلة للاحتلال زنة 2000 رطل و500 رطل، مدعية أن ذلك جاء بدافع القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان.

ووقّع بايدن في أبريل/ نيسان الماضي حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.

وفي مارس/ أذار الماضي، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح للاحتلال وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة.

ووصف المسؤول الأمريكي (لم تكشف الصحيفة هويته)، إمدادات الأسلحة لـ "إسرائيل" بأنها "مشروع ضخم للغاية".

ونبه إلى أن هذه الأرقام التي لم يعلن عنها مسبقا، وجاءت في إطار زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الجيش، يوآف غالانت، إلى واشنطن وعلى خلفية تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن إدارة بايدن "تحجب أسلحة عن إسرائيل"، ما أثار غضبا أميركيا.

وقال المسؤول الأميركي إنه بهدف الرد على تصريحات نتنياهو حول عقبات في نقل أسلحة لتل أبيب، فحص خبراء نقل الأسلحة مع نظرائهم الإسرائيليين الذين رافقوا غالانت، مئات الشحنات التي نُقلت لـ "إسرائيل".

ورغم أن زيارة غالانت كانت مقررة قبل تصريحات نتنياهو، إلا أن هذه التصريحات كانت في جزء منها محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات بشكل متزايد وإظهار موقف إسرائيلي مختلف تجاه المساعدات الأميركية.

وفي ظل التدفق المستمر للأسلحة الأميركية، تواصل إدارة بايدن حجب شحنة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، بادعاء التخوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان.

وأمس الأربعاء، جددت الولايات المتحدة، التزامها الكامل بمواصلة تسليح تل أبيب، لكن التسريبات تضاربت بشأن شحنة "ذخائر ثقيلة" قررت إدارة الرئيس جو بايدن تعليق تسليمها في وقت سابق.

وصرح وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، من واشنطن، بأنه عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وأحرز تقدما كبيرا فيما يخص مسألة تزويد الاحتلال بالذخائر.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان "كرر التزام الرئيس بايدن بضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها عسكريا، ومواجهة خصومها المدعومين من إيران".

ومؤخرًا، اتهم بنيامين نتنياهو، إدارة بايدن بأنها تظهر تباطؤا في تسليم "إسرائيل" الأسلحة التي تحتاج إليها في حربها المستمرة على قطاع غزة.