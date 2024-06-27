الدفاع المدني بغزة: لا نستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات

فلسطين اليوم

حذّر الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، من عدم قدرة طواقم الجهاز على التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات الإسرائيلية وسط نفاد الوقود.

وأضاف "بصل" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مهام جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة قد تتوقف في أي لحظة بسبب شح الوقود مما يؤثر على حياة المواطنين جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني، أنه لم يدخل أي لتر واحد من الوقود لطواقمه منذ بداية العدوان، مشيرًا للاستهداف الإسرائيلي المباشر والمستمر للعاملين في الدفاع المدني الذين يجب أن يتمتعوا بحصانة خلال الحرب، وذلك في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وأشار المتحدث للاستهداف المتواصل لخيام ومدارس النازحين في القطاع، في ظل واقع مأساوي للمنظومة الصحية في شمالي القطاع على وجه التحديد.