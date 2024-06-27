فلسطين اليوم

لاأل مرة منذ اغلاق وسيطرة الاحتلال على معبر رفح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 27 يونيو 2024، عن سفر ٢١ حالة مرضية لأطفال من مرضى السرطان بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأكدت الصحة، أن هناك ٢٥ ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن ما جرى نقطة في بحر من احتياجات المرضى الذين توفى منهم العشرات وهم ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.