بالفيديو سفر 21 طفلاً مريضاً بالسرطان من غزة عبر "كرم أبو سالم"

الساعة 10:44 ص|27 يونيو 2024
والد يحمل طفلته المريضة بالسرطان قبل السفر للعلاج بالخارج.JPG
والد يحمل طفلته المريضة بالسرطان قبل السفر للعلاج بالخارج.JPG

فلسطين اليوم

لاأل مرة منذ اغلاق وسيطرة الاحتلال على معبر رفح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 27 يونيو 2024، عن سفر ٢١ حالة مرضية لأطفال من مرضى السرطان بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأكدت الصحة، أن هناك ٢٥ ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن ما جرى نقطة في بحر من احتياجات المرضى الذين توفى منهم العشرات وهم ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.

 

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