عقب عمليات تجريف واسعة.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها

فلسطين اليوم

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، عقب عدوان استمر منذ الليلة الماضية، وتخلله عمليات تجريف للبنية التحتية والشوارع والمنشآت المدنية.

وأكدت مصادر محلية انسحاب قوات الاحتلال وآلياتها العسكري ووحداتها التي شاركت في اجتياح مدينة جنين ومخيمها، لقرابة الـ 8 ساعات، بعد عمليات تدمير وتخريب للبنى التحتية والشوارع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة، واعتقال عددًا من المواطنين، تزامنًا مع اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بعد منتصف الليلة، بتعزيزات عسكرية إضافية من كافة مداخل جنين مدعومة بجرافات وبمساندة الطائرات المسيرة والأباتشي التي حلقت في سماء المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم.