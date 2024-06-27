الاحتلال يمهل عائلة الشهيد مؤمن مسالمة 4 أيام لإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه

فلسطين اليوم

أمهلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عائلة الشهيد مؤمن المسالمة من بلدة دورا جنوب الخليل، 96 ساعة لإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه.

ودهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد وأبلغتهم بالقرار.

وكان الاحتلال أخطر العائلة بهدم المنزل في الخامس من الشهر الجاري.

يذكر، أن الشهيد مسالمة ارتقى برصاص شرطة الاحتلال في الأول من نيسان/ أبريل الماضي داخل أراضي الـ48.