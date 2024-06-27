مقتل ضابط "إسرائيلي" وإصابة 16 جنديا بـ "كمين" للمقاومة في جنين

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابط "إسرائيلي وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، في كمين للمقاومة الفلسطينية قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، قال جيش الاحتلال إن الضابط ألون ساكجيو (22 عامًا)، قد قُتل وهو من الخضيرة، وكان قائد وحدة قناصة في لواء كفير، خلال تفجير في جنين، كما أصيب 16 أخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في الحدث.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إن عبوة ناسفة كبيرة انفجرت في آلية عسكرية إسرائيلية في جنين، ما أدى إلى إصابة 17 جنديًا، حالة بعضهم وصفت بالخطيرة.

وأوضح "حدشوت"، أن التفاصيل الأولية لـ "حدث جنين"، تُشير إلى أن عبوتين ناسفتان تم تفجيرهما عن بعد بمركبة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "بانثر" كانت تسير على الطريق.

وأشار إلى أن 3 مروحيات عسكرية للاحتلال شاركت في إخلاء 17 جنديًا أصيبوا في الحدث، إلى مستشفيات تل هشومير وهعيمك وبيلنسون ورمبام. مبينًا أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة.

وخلال ساعات الليلة الماضية، وقعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين، كما فجرت المقاومة عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية.