فشل تاريخي لرونالدو في "يورو 2024"

الساعة 09:22 ص|27 يونيو 2024
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فلسطين اليوم

يُعاني قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو على الصعيد التهديفي في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا.

على الرغم من مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال أساسيا في المباريات الثلاث بدور المجموعات أمام التشيك (2-1)، وتركيا (3-0) وجورجيا (2-0)، إلا أنه فشل في هز الشباك.

وذكر موقع "talkSPORT"، أن رونالدو فشل للمرة الأولى في مسيرته الدولية في تسجيل أي هدف في دور المجموعات ببطولة دولية كبرى.

وأضاف أن النجم البرتغالي سبق له أن سجل في مرحلة المجموعات بالبطولات الدولية العشر السابقة التي لعب فيها وهي بطولات كأس أوروبا 2004، 2008، 2012، 2016 و2020، كما سجل في بطولات كأس العالم في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018 و2022.

يشار إلى أن رونالدو يُعتبر الهداف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفاً وهو أيضاً الأكثر مشاركة في البطولة القارية بست مشاركات.

وستكون أمام رونالدو فرصة لتسجيل أول أهدافه في البطولة القارية الحالية عندما تلعب البرتغال ضد سلوفينيا الاثنين المقبل في الدور ثمن النهائي.

 

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