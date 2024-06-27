شهيدان في عدوان إسرائيلي استهدف جنوبي العاصمة السورية دمشق

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ العدو الإسرائيلي شنّ عدوانا جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مساء الأربعاء، مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأفادت الوزارة، في بيانٍ رسمي، باستشهاد شخصين، إضافةً إلى إصابة عسكري سوري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، من جراء العدوان الإسرائيلي الذي تمّ بقصفٍ باستخدام الصواريخ.

وأكّد مصدر عسكري سوري أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.