جيش الاحتلال يدمر 5 منازل مأهولة بغزة على رؤوس ساكنيها

فلسطين اليوم

دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، 5 منازل مأهولة على رؤوس ساكنيها في عدة أحياء بمدينة غزة، عقب عمليات قصف مدفعي وجوي مكثفة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات صحفية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، صباح الخميس، 5 منازل بحيي الصبرة والشجاعية في مدينة غزة.

وأضاف "الدفاع المدني"، أن الغارات الإسرائيلية دمرت منازل عائلات: الدهشان ونصار والوحيدي وأبو دلال وحسنين، بالكامل على رؤوس ساكنيها.

وذكر أن طواقمه انتشلت شهيدين جراء استهداف الاحتلال عدة منازل في منطقة الصبرة بمدينة غزة.

وأردف: "طواقم الدفاع المدني انتشلت 3 شهداء وإصابة خطيرة من منزل عائلة حسنين المستهدف بحي الشجاعية، وتم إنقاذ 6 مواطنين عالقين في منزل مجاور، بينما جاري البحث عن مفقودين بالمكان".

وأفاد شهود العيان، بأن عددًا من الشهداء والجرحى ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين. واستهدف قصف إسرائيلي آخر منزلا في حي الصبرة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال قصف منزلاً لعائلة سويدان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدة إصابات في المكان.