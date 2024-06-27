الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة والقدس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، والقدس المحتلة؛ بينهم جريح وابنة أسير، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الطالبة في جامعة البوليتكنك، أنوار إياد جبريل العمور (20 عاما)، وهي ابنة الأسير إياد العمور، بعد مداهمة منزل عائلتها في بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل.

ودهمت قوات الاحتلال قرية عوريف، جنوبي المدينة، واعتقلت الشابين محمد أسعد شحادة وإبراهيم أبو عزت الطيراوي.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ناصر وأحمد علي أبو الندى، والشاب إبراهيم محمد مرعي، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، فجر اليوم، الشاب باسل فراح، بعد دهم وتفتيش منزل عائلته، في منطقة سنجر ببلدة دورا جنوبي غرب مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، اقتحمت فجر الخميس، بلدتي بيت دقو شمال غربي القدس والعيساوية شمال شرقي المدينة، وقامت بتفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين (مجهولا الهوية حتى اللحظة)، عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في بلدة بيت دقو.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال يوسف مناصرة؛ شقيق الشهيد محمد مناصرة، وهو مصاب بطلق ناري في قدمه، خلال اقتحام مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وأخضعت قوات الاحتلال، عددًا من المواطنين في بلدة العيساوية، لتحقيق ميداني واحتجزتهم لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم، تزامنًا مع اندلاع مواجهات تخللها إلقاء قنابل صوتية ومسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.