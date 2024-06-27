فلسطين اليوم

أصيب شاب، فجر اليوم الخميس 27 يونيو 2024، برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب في البلدة القديمة بحي السيباط من مدينة جنين، بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه، وأن قوات الاحتلال أعاقت طواقم الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وواصلت قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين قبيل منتصف الليلة، نشر تعزيزاتها العسكرية فجر اليوم الخميس، في المدينة وأطراف المخيم ونشرت عشرات الجنود القناصة على أسطح العمارات التجارية والمنازل وفي أحياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ “العنيفة" وسماع دوي انفجارات.

وقالت المصادر ذاتها: "إن قوات الاحتلال أعاقت مركبات الإسعاف وقامت بتفتيشها، بالتزامن مع تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش واسعة للمنازل في المدينة وأطراف المخيم".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء أمس الأربعاء، ثلاثة مواطنين من مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقال الأسيرين المحررين جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم.

وفي تطور لاحق للأحداث، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية صيدلية الكرمل قرب مستشفى جنين الحكومي القريبة من مخيم جنين، واعتقلت من كان بداخلها، إضافة إلى جمال زبيدي، وجمال حويل، وعرف من بين المعتقلين، كلا من: الصيدلي الدكتور إياد أبو الهيجاء مالك صيدلية الكرمل، ونجيب فتحي حويل، وأسامة أبو عرب، ونعيم السعدي، وغسان الطيراوي، وجمال أبو عيد، وعبد الزبيدي، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأفاد شاهد عيان، بأن جرافات الاحتلال تقوم بعملية تدمير واسعة للبنية التحتية في شارع الناصرة، وداخل مخيم جنين.