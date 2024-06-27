طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 27 يونيو 2024، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.