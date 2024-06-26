قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الاربعاء، ثلاثة شبان من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المقتحمة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

واقتحمت قوات الاحتلال مجمع الأحمد الطبي في المدينة كما وانتشرت القناصة على عمارات المنطقة، بحسب المصادر المحلية، التي أشارت إلى إغلاق الشارع الذي يؤدي لمستشفى الشفاء وجنين الحكومي.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين مع قوات الاحتلال، حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف في المدينة.