غزة: 3500 طفل يواجهون موتًا محققًا جراء سوء التغذية

فلسطين اليوم

أكد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاربعاء، أن 3500 طفل دون سن 5 سنوات يواجهون موتًا محققًا جراء سوء التغذية وسياسة التجويع التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، خاصة محافظتي غزة والشمال.

وأوضح الاعلام الحكومي، أن حكومة الاحتلال تتعمد تأزيم الواقع الانساني والغذائي ضمن حرب الابادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين في غزة، منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر الماضي.

وأضاف أن أكثر من 95 بالمئة من مخابز محافظتي غزة والشمال متوقفة عن العمل، بسبب منع الاحتلال ادخال الوقود في ظل إغلاق المعابر والمنافذ.

و أعلنت مصادر طبية، اليوم، عن إرتقاء طفلة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص الادوية

وقبل أيام قليلة أعلن المستشفى نفسه وفاة 4 أطفال جراء الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، والذي تمثل في منع وصول الغذاء والدواء والحليب إلى شمال القطاع.

كما أشار إلى افتتاح قسم خاص لاستقبال حالات سوء التغذية والجفاف، مؤكداً وصول مئات الحالات التي تعاني من الجوع والعطش وسوء التغذية، مبيناً في الوقت ذاته وفاة أكثر من 40 طفلاً بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة كارثية، في ظل الجوع، الذي يحاصر أكثر من نصف مليون فلسطيني، ومواصلة الجيش الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية لسكان شمال القطاع.