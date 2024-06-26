8 شهداء بقصف مجموعة من المواطنين في جباليا

فلسطين اليوم

استشهد ثمانية مواطنين وأصيب أخرين، اليوم الأربعاء، بقصف من طائرة بدون طيار "مسيرة" تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، باستشهاد ثمانية مواطنين بينهم أطفال بقصف جوي في منطقة العلمي في مخيم جباليا.

واضاف باستشهاد مواطن آخر جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع بالقرب من دوار المالية جنوب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم، ان الاحتلال ارتكبت اربعة مجازر ضد العائلات في القطاع، حيث ووصل منها للمستشفيات 60 شهيد و 140 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، بحسب بيان وزارة الصحة، الى 37718 شهيد و 86377 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي..