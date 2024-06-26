القوات اليمنية تستهدف سفينة في حيفا بعدد من المسيرات

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاربعاء، استهدافها سفينة بعدد من المسيرات المفخخة كانت ترسو في ميناء حيفا شمال فلسطين المحتلة.

واضافت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، أنها "نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة بعدد من الطائرات المسيرة( MSC Manzanillo) استهدفت سفينة في ميناء حيفا.

وأكدت أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

- وشددت على أن قواتها ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.