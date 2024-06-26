جيش الاحتلال يهاجم مشيعي جنازة في الخليل

فلسطين اليوم

اعتدى جيش الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، على مشيعي جنازة داخل مقبرة، في البلدة القديمة بالخليل، بقنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وأفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عارف جابر، أن جنود الاحتلال هاجموا مشاركين في تشييع جنازة في مقبرة الرأس في البلدة القديمة بالخليل، عبر إطلاق قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب المشيعين من عائلة جابر.

وأفاد جابر أن جنود الاحتلال اعتقلوا أحد الشبان خلال تواجده في المقبرة وتم نقله إلى موقع عسكري قرب منطقة الرأس.