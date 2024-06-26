شهيدة واصابات بقصف منزل في الشجاعية

فلسطين اليوم

استشهدت سيدة وطفليها، اليوم الاربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلاً في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول سيدة وطفليها جثث هامدة وعدد من الإصابات إلى مستشفى الهلال العربي بغزة، إثر قصف منزل يعود لعائلة جندية في شارع نظير بحي الشجاعية، مشيرًا إلى وجود أضرار في المنازل المجاورة للمنزل المستهدف.

وفي مخيم النصيرات، أطلقت طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" النار باتجاه المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات.

وفي رفح، ما زال الانفجارات يسمع دويها وبقوة خاصة في الأحياء الغربية من المدينة، إثر القصف الجوي والمدفعي لها، إضافة إلى تدمير ونسف منازل ومربعات سكنية في غرب ووسط رفح.