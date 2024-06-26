مغاربة يستقبلون الحجاج بأعلام فلسطين مع تمر وحليب

فلسطين اليوم

رفع مواطنون مغاربة، يوم الأربعاء، أعلام فلسطين خلال استقبالهم حجاج عائدين من السعودية، ووزعوا عليهم تمرا وحليبا وهدايا تحمل العلم.

وحلّ موسم الحج هذا العام بينما تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، حربا مدمرة على قطاع غزة، وتكثف اعتداءاتها على الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مقطع مصور متداول على فيسيوك، حرص مغاربة على رفع أعلام فلسطين أثناء استقبالهم بعض الحجاج في بمطار وجدة.

ووزع نشطاء تابعون للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهم يرفعون علم فلسطين، تمرا وحليبا على الحجاج، مع هدية تحمل العلم الفلسطيني.

وبلغ عدد الحجاج المغاربة هذا العام حوالي 34 ألفا، وفق إحصاءات رسمية، وبدأت رحلات عودتهم في 20 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 8 يوليو/تموز المقبل.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.